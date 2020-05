Mons: accusé de s’en être pris aux psys qui voulaient l’aider

Le cas de Sébastien, quadragénaire malade, est à la fois triste au plan sanitaire et peu sympathique au plan pénal. «Mon client est atteint du virus du Sida, explique son avocat Me Jérémie Berger. En état de déficience immunitaire, il a chopé la tuberculose. Une maladie bien plus contagieuse que le Covid 19!»

Mais voilà. L’homme est bien connu de la justice. En août 2019, il avait déjà purgé une peine de prison. Libéré, mais à la rue sans ressource, il trouve où se loger chez une connaissance qui à l’entendre, profite de la situation pour lui faire voler divers objets.