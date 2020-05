Arrestation polémique à Mons: mère et fils témoignent tous les 2

Ils étaient six jeunes à vouloir distribuer des masques gratuits. - V.D.

Virginie a reçu un appel de son fils aîné, Basile, ce mercredi en début de soirée. Les services de police venaient d’arrêter le jeune homme de 20 ans et ses amis appartenant tous à un mouvement communiste «Rupture et Renouveau». Très inquiète, Virginie s’est fait arrêter de manière administrative elle aussi. Mère et fils parlent d’abus de pouvoir de la part de la police de Mons-Quévy. Leur version des faits diffère de celle de la police.