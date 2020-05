Le casse-tête du calendrier vélo, des courses de jeunes aux pros

La crise sanitaire a eu un gros impact sur le sport en général et sur le cyclisme en particulier. On ne roule plus en course depuis le mois de mars. Les signaux semblent toutefois tourner au vert à partir du 1er août. La refonte du calendrier a été lourde de conséquences. Le Honnellois Luc Fontaine, président de la commission route nationale (Belgian Cycling), gère un nouveau programme de compétitions. Véritable casse-tête dans d’hypothétiques perspectives.

1 Calendriers à répétition : une reprise potentielle le 1er août