Six éoliennes le long du R5: l’enquête publique va être lancée

Les éoliennes seraient à cheval sur les communes de Mons et Frameries. - Illustration Belga

Le projet d’installer six éoliennes le long du R5, sur les communes de Mons et Frameries, avait déjà fait parler de lui l’année dernière. Des riverains avaient même lancé une pétition. La procédure suit son cours: l’étude d’incidences est faite, le permis demandé et l’enquête publique commence ce 9 juin.