Le Rapid symphorinois et Ambroise Paré: soutien réciproque

Début mai, le Rapid symphorinois lançait une vente aux enchères de maillots utilisés lors de la défunte saison par l’équipe-fanion. L’opération avait pour but de venir en aide à la «cellule Covid» du CHU Ambroise Paré.

On s’en souvient, alors que les Chiconniers espéraient récolter 500 euros environ, c’est finalement le double, et même un peu plus, qu’ils ont pu reverser intégralement au personnel soignant. Touchés par l’initiative et l’élan de générosité des acheteurs, les travailleurs d’Ambroise Paré ont tenu à remercier le club via différents messages (voir photo).