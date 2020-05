Mons: arrestation polémique de plusieurs jeunes manifestants

Ce 20 mai 2020, vers 18h50, les services de police sont intervenus au centre-ville de Mons suite à un rassemblement d’une dizaine de manifestants se revendiquant du mouvement extrémiste communiste «Rupture et Renouveau». Les manifestants étaient en possession de calicots, de tracts, de pancartes et de drapeaux. Sur les réseaux sociaux, la maman de l’un des jeunes parle d’une arrestation violente et abusive. Elle raconte comment elle aussi a fini en cellule. Elle compte déposer plainte auprès du comité P. La police de Mons réagit et se défend.

Virginie Delattre, à la tête d’une famille recomposée de 6 enfants, dont certains en bas âge, a tenu à raconter son arrestation sur les réseaux sociaux. Elle veut dénoncer ce qu’elle a vécu comme une expérience « traumatisante », une arrestation « abusive ». Elle compte bien déposer plainte au comité P.