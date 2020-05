Traversée de Ghlin: la première phase des travaux se termine

En octobre dernier, la rue de Mons commençait son relifting. Une aubaine pour cette route endommagée qui causait beaucoup de soucis aux riverains. Après plusieurs mois de travaux, la première phase consacrée au tronçon entre le Goolfy et le Lidl se finalise. Contents et rassurés, les riverains envisagent tout de même anxieusement la deuxième phase qui devrait suivre.

La rue de Mons (N50) a longtemps été le calvaire des riverains et des automobilistes qui y passaient. « La route était dans un sale état, très dégradée », se souvient Matteo Capasso, un riverain. Mais désormais, adieu les bosses et bonjour le revêtement lisse et soyeux !