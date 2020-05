Mons: Nathan, 21 ans, s’appelle désormais Alice

Nathan est né dans le mauvais corps. Il s’appelle désormais Alice. La Montoise a mûrement réfléchi et a décidé d’assumer complètement, et publiquement. Elle a déjà entrepris toutes les démarches pour changer de prénom et de sexe à la commune de Mons. Sa transition débute seulement. Alice vient de commencer son traitement hormonal. Juste après la journée contre l’homophobie et la transphobie de ce 17 mai, Alice a accepté de témoigner et d’expliquer.

« Je suis née dans le mauvais corps. J’ai toujours aimé me déguiser en fille. J’aimais prendre les chaussures de ma mère. » Alice s’appelait Nathan il y a quelques mois encore. « J’ai toujours pensé comme une femme. J’y ai vraiment réfléchi longuement. Et puis, tout s’est enchaîné très rapidement. J’ai parlé pendant une heure et demie avec un médecin.