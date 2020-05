Mons: un cours de danse inédit au milieu du terrain de foot!

Photos et vidéos C. Mercier

Ce mercredi, entre 16 et 17h, trois professeurs et 19 élèves de l’école de danse «Attitude Dance Studio», située à Hyon, se sont réunis sur le terrain de football de Saint-Symphorien, pour un cours de danse assez inédit. Au programme, trois séances de 20 minutes de danse classique, de modern’jazz et de clip dance. Le but? Faire passer un message au gouvernement: «Nous sommes aussi les oubliés de cette crise sanitaire.»