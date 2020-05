Mons-Bo’: fusion des centres de santé, «Les bans sont publiés!»

Cette fois, on touche enfin au but. Le centre intercommunal de santé des cantons de Mons (là où les enfants passent leur visite médicale) et le centre intercommunal de santé Arthur Nazé n’en feront bientôt plus qu’un. Comme dit Cédric Mélis, président du centre de santé montois, «les bans sont publiés au Moniteur!» (le projet de fusion par absorption). Et le mariage -pardon, la fusion- sera célébré le 15 juin après les ultimes formalités. Ce sera, espère-t-on, la fin de très longs mois de conflit, voire d’années de dysfonctionnement à Arthur Nazé.

Le centre de santé Arthur Nazé associe les communes de Colfontaine et de Quaregnon