Accident à Hautrage: un motard de 41 ans transporté à l’hôpital

Pompiers et policiers ont été dépêchés ce mercredi après-midi à Hautrage. Un accident venait d’avoir lieu à hauteur de la Grand’Route de Mons. Une voiture et une moto sont entrées en collision à proximité du pont d’Hautrage, près d’un magasin, dans le sens Saint-Ghislain-Beloeil. Le choc a été violent et le motard de 41 ans s’est retrouvé à terre.