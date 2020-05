Jurbise: des détonations dans les champs inquiètent les riverains

Un coup par-ci, deux coups par-là, les habitants de Jurbise entendent depuis plusieurs jours des détonations dans les champs. Ils sont nombreux à se demander d’où proviennent ces coups de feu. Certains ont même pensé à des chasseurs qui se baladeraient sans permission. En réalité, le bruit provient de canons à gaz agricoles servant à faire fuir les ramiers. Explications.

Lorsqu’il commence à faire plus chaud et donc plus sec, les pigeons ramiers cherchent des façons de s’abreuver et de se nourrir. Ils trouvent leur bonheur dans les champs lorsque les plants sont encore jeunes. « S’il pleut beaucoup, les plants vont grandir vite et donc les ramiers ne vont pas rester longtemps », explique Eloïse, agricultrice à Jurbise.