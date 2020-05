Action en soutien de 2 gardiens écartés de la prison de Mons

Un rassemblement s’est tenu, ce mardi matin, devant la prison de Mons. Des agents pénitentiaires des prisons de Jamioulx et de Huy sont venus soutenir deux délégués syndicaux écartés de la prison de Mons. La direction leur reproche de manquer de professionnalisme et de ne pas avoir respecté la hiérarchie. L’un des principaux concernés témoigne.

Deux agents pénitentiaires sont interdits d’accès à la prison de Mons depuis le lundi de Pâques. Des collègues des prisons de Jamioulx et de Huy ont fait le déplacement pour venir leur apporter leur soutien ce mardi matin. Une réunion était prévue entre la direction et les agents pénitentiaires mis en cause dans cette affaire.