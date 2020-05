Devant le tribunal de Mons, il nie le viol de sa compagne

« Mettez bien votre masque ! » Cette remarque du président de la chambre à trois juges du tribunal de Mons, ‘Ali’ (prénom d’emprunt), 53 ans, n’en tient pas trop compte. Il s’exprime le masque ajusté seulement sur sa bouche. Ali répond de viol et de détention arbitraire sur sa compagne du moment, ainsi que de coups, simples et qualifiés, sur elle. A l’en croire, lui et son avocate Me Amélie Derycke, Ali a entretenu des relations sexuelles consenties avec celle que nous appellerons ‘Francine’… Oui mais Francine refusait d’être sodomisée. Or, c’est précisément ce qui est reproché à Ali.

L’histoire entre elle et lui n’a rien grand-chose de romantique. « J’ai fait l’amour avec elle par pitié », dit-il à propos de celle qui était vulnérable à cause de son alcoolisme.