Vols pour plus d’un million d’€ de métaux entre Liège et Mouscron

Abdelkader S., 49 ans, est soupçonné d’avoir usé de son influence sur des jeunes spécialisés dans le vol de camions et de containers qu’ils utilisaient pour voler des métaux, revendus ensuite aux Pays-Bas. Un trafic qui dépasse le million d’euros.

Quarante vols avec effraction, douze tentatives de vol, six incendies volontaires, douze vols simples et vingt-et-un faits de sabotage ! Les faits reprochés à Abdelkader, Gauvain, Romanof et Emeline sont très lourds. Le quatuor s’était spécialisé dans le vol au sein des entreprises avec un mode opératoire assez simple.