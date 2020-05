Mons: comment le palais de justice se déconfine

On déconfine au palais de justice de Mons, rue de Nimy! Les justiciables, les avocats, mais aussi les journalistes, ont désormais le droit d’entrer dans le temple de Thémis… Après avoir montré patte blanche toutefois (nettoyée au gel hydro-alcoolique) à des agents du SPF Justice munis de leurs agendas des chambres du jour. La présidente du tribunal, Valérie Moreau, évoque «la débrouille» (lire ci-dessous).

La vérification s’opère dans une tente juste avant le perron du palais. A l’intérieur, un couloir sépare les entrants et les sortants dans la salle des pas perdus. On circule à gauche, comme en Angleterre ! Les sièges sont garnis d’interdictions de s’asseoir, le but étant évidemment de garantir la distanciation sociale.