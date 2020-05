Nous assistons ce lundi à la plus bizarre des rentrées scolaires. En plein mois de mai, les élèves de 6ème primaire et de 6ème et 7ème secondaires, et eux seuls, sont invités à rentrer en classe. Certains sont impatients d’y aller, d’autres freinent des quatre fers (eux, ou plutôt leurs parents) quand ce n’est pas l’école ou son pouvoir organisateur qui refuse de rouvrir les portes. Qu’en pense le psychopédagogue Bruno Humbeeck, de l’UMons?

Vous préférez parler d’une « rentrée de l’école » ce lundi, plutôt que d’une rentrée scolaire, pourquoi ?