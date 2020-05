Masnuy: «Le petit monde magique de la musique mécanique» grandit

Ce lundi 18 mai, plusieurs musées rouvriront leurs portes. «Le petit monde magique de la musique mécanique», situé à Jurbise, retardera l’ouverture de ses portes au 1er juillet. En effet, le responsable Albert Jacquet n’a pas voulu précipiter les choses étant donné que le musée est actuellement en pleine rénovation.

Ce lieu qui nous ramène aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles à travers ses boîtes à musique et ses automates, va s’agrandir, pour le plaisir de tous, et pourra désormais accueillir une cinquantaine de personnes : « Nous avions de plus en plus de demandes pour des réservations de grands groupes mais notre capacité d’accueil était limitée à 20 personnes.