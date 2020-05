Raymond Lépine, 84 ans, voulait donner son corps à la science. Le Wasmuëllois n’a pas survécu à un infarctus et à un œdème pulmonaire. Ses dernières volontés n’ont pas pu être respectées. L’institut d’anatomie de l’UMons est fermé pendant le confinement, et ne peut plus prendre de corps. La crise sanitaire affecte également les dons d’organes et les transplantations.

Raymond Lépine s'est éteint à l'âge de 84 ans des suites d'un infarctus et d'un œdème pulmonaire. « Mon beau-père voulait donner son corps à la science », nous confie Pascale.