Mons-Bo’: les Chartriers et le Rambour débarrassés du coronavirus

Sur sept implantations, trois maisons de repos du groupe jolimontois ont été touchées par le coronavirus depuis le mois de mars. Au fil des mois, de la disponibilité du matériel et de la réalisation de procédure, chacune de ces maisons a connu des situations très différentes. Mais aujourd’hui, on peut pousser un ouf de soulagement: de 150 résidents positifs confirmés on est passé à 7. De quoi envisager un déconfinement progressif.

« C’est une grande victoire pour tout le personnel, les directions et résidents. » Anne-Sophie Caudron, la directrice du pôle senior de Jolimont ne cache pas son soulagement. En effet, les trois maisons de repos du pôle touchées par le virus sortent la tête de l’eau.