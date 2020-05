Le doyen du Benelux -108 ans- est originaire de Boussu

Sylvain Vallée fêtera ce dimanche son 108ème anniversaire, au home de Houyet où il réside. Mais c’est à Boussu qu’il a vu le jour et qu’il est descendu à la mine alors qu’il n’avait que 14 ans. Il est désormais le doyen, non seulement de Belgique mais aussi du Luxembourg et des Pays-Bas.

Sylvain Vallée, pensionnaire d’une maison de repos à Mesnil-Saint-Blaise (Houyet) fêtera ses 108 ans le 17 mai. Il est devenu le nouveau doyen du Benelux après le décès, le 3 mai dernier à Dokkum aux Pays-Bas, du Néerlandais Eelke Bakker à l’âge de 109 ans et 280 jours, a confirmé à l’agence Belga Anthony Croes-Lacroix, le correspondant pour le Benelux du Gerontology Research Group (GRG).