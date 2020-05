Mons: le skatepark est à nouveau accessible!

Inauguré l’année dernière, le skatepark montois a été fermé au public pendant le confinement. Une grande frustration pour les jeunes (et moins jeunes) qui font du skate de manière régulière. Plus qu’une réunion entre amis, le skatepark offre une véritable communauté mais aussi un lieu pour faire du sport et se défouler. L’ASBL qui gère le skatepark montois permet désormais aux skaters de profiter des lieux… sous certaines conditions.

En ce vendredi ensoleillé, il fait calme au grand large à Mons. En s’approchant du skatepark, on distingue tout de même un bruit, celui de roues qui caressent le béton. Seulement quelques personnes sont présentes au skatepark de Mons. Paul, Lucas et Martin ont réservé l’endroit pour la prochaine heure.