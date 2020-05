Hornu: un parking tout neuf pour le club de foot

Un nouveau parking va être créé pour le club de foot du RLC Hornu. Il sera situé rue du Commerce, en face des urgences de l’hôpital d’Hornu. Le parking sera doté d’une petite vingtaine de places. Les travaux vont débuter prochainement.

Bonne nouvelle pour les joueurs et supporters du RLC Hornu. Un tout nouveau parking va être construit à la rue du Commerce, à l’entrée du stade. « Le projet remonte déjà à un peu plus d’un an », commente Jean Homerin, échevin des Travaux et de la Mobilité. « Le parking actuel est assez étroit.