Les écoles en Hainaut reprendront leurs activités dès le 19 mai

Le Collège provincial du Hainaut a décidé de retarder la reprise d’activités dans les écoles et les institutions provinciales «au plus tôt» au mardi 19 mai. «Il s’agit de laisser le temps à chacun de se fournir en matériel de protection et de finaliser les aménagements de locaux nécessaires à la distanciation», précise-t-il.

Le retour en classe des élèves de 6e primaire et de dernière année du secondaire se déroulera au plus tôt le mardi 19 mai, sur base d’un avis favorable de l’Inspection régionale de l’enseignement provincial et du député-président de chaque école.