Mons: blocus confiné ? Blocus encadré à l’UCLouvain

A situation exceptionnelle, réponse efficace : les pédagogues et conseiller·es aux études de l’UCLouvain se mobilisent, pour proposer un blocus encadré à ses 32 000 étudiant·es, pour cette session d’étude de mai 2020.

Suite au succès du blocus encadré de Pâques, l’UCLouvain réitère son accompagnement et l’étend à l’ensemble de ses étudiant·es. Une réponse concrète au stress des étudiant·es, embarqués déjà depuis 2 mois dans leurs cours à distance, et « contraints d’enchaîner, sans véritable coupure, par leur blocus et ensuite la session d’examens.