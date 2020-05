Mons: le Doudou expliqué aux enfants dans un livre

Se plonger dans le Doudou malgré son annulation… ça sera possible, pour les enfants en tout cas. «Mais papa, c’est quoi le Doudou?»: c’est le titre du nouveau livre de Vincent Meurisse. En 80 pages, les enfants pourront découvrir le folklore montois expliqué en toute simplicité. Un bel hommage au patrimoine de Mons à découvrir à partir du 20 mai.

« Savez-vous pourquoi on appelle le combat ‘Lumeçon’ ? », interroge Vincent Meurisse. « Dans ce livre, on explique par exemple l’origine du mot Lumeçon, qui fait référence au fait que Saint-Georges tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et que le dragon, dans l’autre », explique l’auteur-éditeur.