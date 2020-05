Rentrée postposée à mardi dans les écoles provinciales

Si les profs et autres membres du personnel des écoles provinciales rentreront bien lundi, les élèves de 6ème et 7ème, eux, ne rentreront que le lendemain. Un petit retard que vient de décider le collège provincial du Hainaut pour faire face à un énième problème de masques. Les élèves de l’enseignement provincial, qu’il soit général, technique ou professionnel, semblent plutôt contents de reprendre: les trois quarts des parents ont exprimé leur intention d’envoyer leurs enfants à l’école, souligne Pascal Lafosse. L’enseignement spécial rentrera le 25. En revanche, pas de rentrée avant septembre pour les élèves de 1ère et 2ème.

Le conseil provincial du Hainaut s’est réuni ce vendredi matin pour examiner, entre autres, les dernières dispositions à prendre pour organiser la rentrée des classes. On parle ici bien sûr de la rentrée très, très partielle et prudente imaginée en ces temps d’épidémie par le centre national de crise et la fédération Wallonie-Bruxelles.