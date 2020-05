Vols à basse altitude sur Mons-Borinage: des exercices militaires

Il y a quelques jours, les 8 et 12 mai précisément, beaucoup de personnes de la région se sont inquiétées de voir voler des avions à basse altitude, même en soirée. Il s’agissait en fait d’exercices militaires.

Les 8 et 12 mai derniers, ce sont en fait des C-130H de la Force aérienne qui ont effectué des exercices de vol à basse altitude au-dessus de la région montoise, Honnelles et Dour. Le commandement militaire du Hainaut précise également que des exercices d’approches et d’atterrissages courts ont été organisés sur la base militaire de Chièvres.