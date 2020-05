Foot: Andrea Fileccia a souffert en silence aux Francs Borains

Andrea Fileccia était revenu d’Afrique du Sud pour viser le titre avec les Francs Borains et y prendre du plaisir: objectif à moitié atteint.

Andrea Fileccia fait partie des joueurs qui n’accompagneront pas les Francs Borains en D1 amateurs, la saison prochaine, et cela… lui convient parfaitement ! S’il est volontairement resté discret, sans se plaindre, sans remettre les choix du coach en cause, durant toute la campagne, l’attaquant imaginait son retour d’Afrique du Sud bien plus épanouissant.