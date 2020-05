Frameries: des masques personnalisés avec photos et petits mots

Le masque deviendrait-il un nouvel accessoire de mode? À Frameries, le studio photo «Freebird» (ancien studio Ghisoland) propose de le personnaliser à l’infini avec vos photos et même vos petits mots.

« On travaille avec notre partenaire Spector, un site internet sur lequel on peut imprimer des coussins personnalisés, t-shirts, tasses... Et nos clients peuvent se faire livrer directement à la boutique. On peut aussi faire toute la démarche avec eux s’ils amènent leurs photos sur clé USB au magasin », explique Caroline, l’une des gérantes.