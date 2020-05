L’UMons lance un site pour détecter l’anxiété de votre enfant!

Le site «Home Stress Home», lancé par chercheuses de l’UMons, est disponible à partir de ce jeudi 14 mai. L’objectif est de détecter et de comprendre l’anxiété chez les plus jeunes d’entre nous, de 3 à 25 ans, en cette période d’épidémie et de confinement. Un test est proposé en fonction de chaque catégorie d’âge. Un programme adapté est ensuite proposé.

Le site internet est disponible à partir de ce jeudi à l’adresse suivante : https ://www.home-stress-home.com