Mons: la moitié des élèves de 6ème dans les écoles communales

C’est la rentrée lundi pour les élèves de 6ème primaire... Du moins pour ceux que leurs parents veulent bien lâcher! Dans les écoles communales montoises, un peu moins de la moitié des élèves de 6ème sont attendus.

Une rentrée très partielle et très spéciale se prépare dans les écoles. A cause des restrictions et des mesures d’hygiène draconiennes mises en place mais aussi à cause des craintes d’une partie des parents.