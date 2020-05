Mons-Borinage: «Il y aura des faillites dans l’horeca…»

Jean-Louis Simonet, président de la Fédération Horeca Hainaut, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, la crise sanitaire va avoir de lourdes conséquences sur les restaurants et cafés. Et il a d’ores et déjà conscience que leur réouverture, prévue le 8 juin prochain, ne réglera pas tous les problèmes.

Quel impact a la crise sanitaire sur les restaurateurs et cafetiers de Mons-Borinage ?