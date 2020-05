Mons: déjà 2 semaines de rendez-vous pris à l’institut

L’institut de beauté montois «Les filles en ville» n’attendait que ça: les clientes vont enfin pouvoir revenir, dès ce lundi. Mais des conditions strictes seront d’application: port du masque et lavage des mains obligatoires. Des plexiglas ont été installés. Les produits de désinfection sont prêts et des serviettes jetables disposées à la place des essuies. «Les deux premières semaines sont déjà presque remplies de rendez-vous», souligne Marion Gosselin, la patronne.

Après deux mois sans pouvoir exercer leur art, les 5 esthéticiennes de l’institut « Les filles en ville », à Mons, vont enfin pouvoir reprendre le chemin du travail ce lundi : « On s’appelait tous les jours avec les filles. On a l’habitude de se voir énormément d’heures par semaine, et ça a créé un manque de ne plus se voir.