Boussu: Rose-Marie passe 47 jours dans le coma et guérit du Covid

Rose-Marie est appelée la miraculée à l’hôpital de Jolimont. La Boussutoise est restée 47 jours dans un coma profond. Personne ne pensait qu’elle allait vaincre le coronavirus. « Ma pneumologue n’aurait pas parié un euro sur ma tête », témoigne la survivante. Et pourtant, elle va sortir de l’hôpital fin de semaine.

Rose-Marie Dame, 51 ans, est arrivée à l’hôpital de Warquignies le 13 mars dernier. La Boussutoise était au plus mal. « À mon arrivée, ma température a atteint 38,5 degrés. On m’a fait une radio des poumons et on m’a mis à l’isolement. » Puis, c’est le trou noir pour Rose-Marie.