Ghlin: l’ouverture de sa salle de sport reportée suite au Covid

C’est un beau projet de vie et la concrétisation d’un rêve qui sont mis en suspens, pour Fabrice Flament, 55 ans. Ce policier de carrière et fan de sport devant l’éternel souhaitait ouvrir une salle dédiée aux sports collectifs à Ghlin. L’établissement aurait dû accueillir ses premiers sportifs le 1er mai. Seulement voilà, la crise sanitaire et le confinement sont passés par là!

« Cela fait 50 ans que je fais du sport ! J’ai fait du foot, du taekwondo, de l’éducation physique… » énumère d’emblée Fabrice Flament.