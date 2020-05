Aramis Club Mons: «Il est grand temps qu’on puisse rouvrir!»

Les salles de sport sont aussi les victimes collatérales du coronavirus. Si depuis le 4 mai, il est possible de pratiquer des sports à l’air libre en revanche, le sport en salle est toujours interdit. Les pertes financières sont énormes pour le secteur.

Depuis le 13 mars dernier, plus aucune salle de sport indoor n’a ouvert ses portes en Belgique. Les tapis de course n’ont plus été allumés, les poids et haltères sont restés sur leurs présentoirs et les bancs de musculation ont été abandonnés. Cela ne fait évidemment pas les affaires des gestionnaires.