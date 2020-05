Mons: une action virtuelle lancée contre l’homophobie

Dans le cadre de la Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie, prévue le 17 mai prochain, la Maison Arc en Ciel de Mons, soutenue par le CPAS via le collectif «AMORMOS» (A Mons on respecte mon orientation sexuelle et mon identité de genre), lance une action virtuelle.

Avec le confinement, difficile d’organiser des actions sur le terrain, des concerts ou autres.