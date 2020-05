Quaregnon: mère et fils ont vaincu le coronavirus

Nicolas, bien qu’il soit guéri du coronavirus, est encore à l’hôpital de Jolimont. Le Quaregnonnais de 38 ans ne sait pas quand il va pouvoir entamer sa revalidation. Un hématome qui s’est formé au niveau de la cuisse lui a fait perdre l’usage de son pied gauche. Sa mère Francesca, guérie elle aussi, se porte mieux et a commencé à remarcher toute seule.

Nicolas Pomilio est entré à l’hôpital de Jolimont (La Louvière) le 31 mars dernier. « Je me souviens qu’on m’a emmené en ambulance, qu’on m’a fait passer une radio des poumons et qu’on m’a confirmé qu’il s’agissait bien du Covid-19. » Ce Quaregnonnais de 38 ans avait tous les symptômes annonciateurs du Covid-19. Il toussait énormément et avait de la température jusqu’à 40 degrés.