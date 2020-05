Retour à l’école: vers des cours individuels à Hensies

La reprise de l’école à partir du 18 mai est un vrai casse-tête pour les communes! À tel point qu’à Hensies, le collège communal envisageait de ne pas organiser la rentrée si le nombre d’écoliers s’avérait insuffisant. Le collège communal a finalement pris une décision, ce lundi. Tout comme à Dour, on s’oriente vers des cours individuels pour les élèves des 5 implantations communales.

« Nous avons interrogé les parents pour savoir s’ils désiraient ou non remettre leurs enfants à l’école. Certains le voulaient, d’autres non. Il nous appartient donc de respecter leur choix. On n’oblige personne mais on propose une rentrée progressive qui permettra aux enfants de reprendre contact avec l’école, » explique EricThiébaut, le bourgmestre.