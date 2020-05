Foot (P3): plus de métier, donc plus d’ambitions, à l’AS Ghlin

L’AS Ghlin n’a pas été le club le moins actif sur le marché des transferts jusqu’ici. On le sait, Didier Damien a essentiellement fait son marché du côté du CS Lens. Le club relégué en P3, il est vrai, semble vouloir repartir d’une page blanche...

C’est ainsi que l’AS a réussi un beau tir groupé lensois en attirant Ronny Doison et Renato Fantozzi, en plus des renforts déjà annoncés de Vitor Lopes, Enguerran Chabart, Hugo Lepinois, Adrien Cherry, David Desalle et Mike Logeot. C’est sûr, les Montois n’auront pas besoin d’une période d’adaptation à rallonge.