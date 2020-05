Quaregnon: ils offrent des bijoux aux mamans plus démunies

Erdal (au milieu à droite) et une partie des bénévoles du mouvement « Un sourire pour Quaregnon ». - COM

Un mouvement a vu le jour à Quaregnon depuis environ deux semaines: «Un sourire pour Quaregnon». Derrière cette initiative, une dizaine de jeunes et moins jeunes qui œuvrent dans un même but: venir en aide aux familles dans le besoin. Via des colis alimentaires distribués tous les jours, des dons de vêtements et de masques… Et pour la fête des mères, quelques bijoux sont même distribués aux mamans qui ont du mal à joindre les deux bouts.