La police boraine sur le terrain pour la réouverture des magasins

Ce lundi, les magasins et centres commerciaux du Borinage ont rouvert leurs portes. Si d’aucuns s’attendaient à des files et embarras de circulation, la situation était plutôt calme. Des files d’une quinzaine de personnes ont pris place devant les magasins Action de La Bouverie et Hornu, toujours en gardant les distances de sécurité. La police boraine, déployée sur le terrain, a surveillé les principales artères et centres commerciaux.