Mons-Bo’: des ambulants à domicile, en attendant les marchés

Quoi de plus triste pour un ambulant que d’être confiné; autant dire: assigné à résidence! Or, voilà deux mois que les marchés sont interdits et on ne peut qu’espérer qu’ils reprennent la semaine prochaine... En attendant, que font les marchands ambulants, à part ronger leur frein? Eh bien certains ont quand même du boulot, voire beaucoup de boulot! François le marchand de quatre-saisons et Pierre le fromager racontent leur nouvelle vie.