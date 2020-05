St-Ghislain: à 39 ans, Logan est un «miraculé» du Covid

Logan fait des exercices pour retrouver la forme. - COM

Rescapé du Covid-19, Logan a entamé sa revalidation à l’hôpital Epicura d’Hornu. Le Saint-Ghislainois est resté 29 jours sous respirateur dont 22 jours sous assistance circulatoire et respiratoire. Une machine a remplacé ses poumons et a permis de réoxygéner son sang. Le «miraculé», comme on l’appelait aux soins intensifs, témoigne.