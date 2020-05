Quaregnon: heurté par un train, Fabrice (46 ans) a perdu la vie

Fabrice Dame, 46 ans, a perdu la vie après avoir été heurté par un train, ce vendredi soir aux alentours de 22h15, sur la ligne de chemin de fer entre Saint-Ghislain et Mons. L’information nous a été confirmée par le porte-parole d’Infrabel, Arnaud Reymann. Ce terrible accident s’est produit à un kilomètre des quais de la gare de Saint-Ghislain en direction de Mons. D’après nos informations, la victime rentrait chez elle.

Les pompiers de Mons et la police des chemins de fer sont descendus sur les lieux. « Nous avons entendu l’ambulance, les pompiers et les policiers », déclare une Wasmuëlloise qui habite la rue de la Perche non loin des lieux du drame. Fabrice n’a pas survécu à ses blessures. Les pompes funèbres Coton-Hanot ont pris en charge sa dépouille.