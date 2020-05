Jouez la Ligue des Champions avec le RFB, Flénu ou l’AS Ghlin!

C’est possible sur le jeu Football Manager!

Journaliste à la rédaction locale de La Meuse Verviers et correspondant sportif (il suit notamment l’AS Eupen depuis quelques saisons), Julien Denoël est aussi un grand passionné du célèbre jeu Football Manager. S’il y joue depuis plus de 15 ans, il a décidé de franchir un nouveau pas en ajoutant tous les clubs belges jusqu’à la P4 et en les rendant « jouables ».