Mons-Borinage: nos brasseries artisanales boivent la tasse

À l’arrêt depuis le 13 mars à minuit, le secteur horeca paie un lourd tribut à cette crise sanitaire. Dans notre région, une poignée de brasseries artisanales offrent des bières de qualité qui sont exportées partout dans le monde. Mais comment ces brasseries font-elles face en ces temps difficiles? Petit coup de sonde auprès de quatre de nos brasseurs réputés: l’Abbaye des Rocs à Montignies-sur-Roc, la Moneuse à Blaugies, Deseveaux à Boussu et Saint-Lazare à Mons).

Cette crise, Nathalie Eloir de l’Abbaye des Rocs la sentait venir. « Je sentais les ventes diminuer. Ce vendredi 13, je l’ai vu venir. On sentait quelque chose et je ne trouvais pas cela normal. On exporte beaucoup dans le monde et on a vu nos ventes chuter ».