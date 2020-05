Le Rotary a distribué 700 colis de vivres destinés aux démunis

Essentiellement des produits non périssables comme des pâtes, du riz, du café et du chocolat. - Pascal Baurain

Des membres des sept clubs Rotary de l’Interclub de Mons – Borinage – Haut Pays, ont distribué ce samedi matin, plus de 350 colis de vivres alimentaires de plus ou moins sept kilos chacun à des associations caritatives. Il s’agit essentiellement de produits non périssables comme des pâtes, du riz, du café et du chocolat.