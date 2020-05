Les amoureux transfrontaliers doivent patienter

En couple depuis plus de trois ans, Elisa, 21 ans, et Jean, 20 ans, ne peuvent plus se voir depuis près de deux mois en raison des mesures de confinement. Elle est étudiante belge vivant à Bernissart et lui, étudiant français vivant dans un kot à Lille. Jean et Elisa se font les porte-parole des couples transfrontaliers, nombreux dans le Hainaut, qui vivent une situation similaire.

Jean et Elisa ne vivent pas sous le même toit, mais ils se voyaient régulièrement dans l’appartement qu’occupe le jeune homme à Lille où il étudie les sciences politiques.